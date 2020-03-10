受到新冠肺炎疫情干擾，百貨零售業績普遍受到影響。因應百貨業者最重視的母親節促銷檔期即將到來，台中百貨業者不僅配合廠商在年前就準備促銷商品，也希望在新冠肺炎疫情的陰霾下，能幫助紓壓消費者心情。其中，中友百貨除落實各種防疫措施，針對即將到來的週年慶檔期主推「線上、線下同步週年慶」！

中友購物網自2014年開始加入營運，主打百貨商品線上購及全站免運，藉此和市場做出區隔，2019年營業額大幅成長63.2％。這次因應疫情，為了讓顧客不出門也可以享受百貨促銷活動，更一口氣推出超過2萬件百貨商品，與實體百貨商場同步販售。

中友百貨副店長陳俊華表示，雖然新冠肺炎影響甚巨，但在政府積極的防疫下，相較其他國家，台灣目前仍是比較安全的國家，「正常生活、積極防疫」是中友百貨想要傳達的想法。

事實上，中友百貨在舉辦28週年慶之前，自1／23起已經先針對疫情加強防範，採取了許多積極措施，除了同仁自主健康管理、每日定時消毒、美食街公共區域每日開店前以高溫蒸氣消毒、出入口提供乾洗手、員工自主量體溫；從3／9起每日上百位員工針對進入百貨公司顧客、含送貨廠商測量體溫，沒有發燒異狀才能入店。

此外，中友百貨特別商請廠商加工製作棉質口罩套發給員工使用，延長醫療用口罩的使用壽命。在中友購物網打出滿仟送佰直接折抵、超過2萬件百貨商品同步販售，顧客只需點開中友APP即可下單，全站免運商品直接送到家。

中友28週年慶於3／12開放線上線下全面預購，首波活動到4／22，大手筆投入1.8億元促銷預算，3／12-4／8推出滿仟送佰、4／9-4／22推出家族點數3倍送。

中友百貨表示，今年會員禮採用婆婆媽媽最愛的民生用品-倍潔雅衛生紙12入及友善農耕特栽米2包，或選擇電子購物金100元，共2萬份。只要持中友APP或中友家族卡單筆消費滿999元即可兌換1份。

除了全館推出滿仟送佰活動，另再推出消費1元天天抽iRobot掃地機器人、連假天天抽日本cado溫感護髮吹風機，以及壓軸抽OSIM 4手天王按摩椅等多項優惠活動，盼為春節年假以來緊縮的消費市場提振買氣、注入活力！

(工商 )