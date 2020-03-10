HYUNDAI集團設計總監Luc Donckerwolke，憑藉其過往任職於德國AUDI、義大利LAMBORGHINI，以及英國百年奢華品牌BENTLEY等豐富的汽車設計經歷，素有「貴族設計師」美譽。在進入HYUNDAI集團後，不僅迅速掌握品牌特色與消費者使用需求，透過融入不一樣的設計語彙放大品牌優勢。今年獲頒AUTOBEST最佳設計肯定，並獲選進入Autobest的最佳設計大獎名人堂。

舉辦迄今已有19年，被視為歐洲當地最公正，與具有權威代表的Autobest歐洲最大的獨立汽車媒體評獎活動，今年由來自歐洲31個國家的專業資深汽車評審委員評選下，將備受媒體肯定的「DESIGNBEST」最佳設計頒與Luc Donckerwolke，表彰他的傑出設計，並獲選進入Autobest的最佳設計大獎名人堂，不僅與英國豪華跑車品牌ASTON MARTIN設計師齊名，更是繼Peter Schreyer之後，HYUNDAI集團另ㄧ位同樣享譽Autobest名人堂資格的設計師。

Luc Donckerwolke於2015年首度加入HYUNDAI集團設計團隊，在接任集團設計總監一職後，不僅提出Sensuous Sportiness 作為品牌主要設計語彙，所主導設計的精品跨界休旅KONA，搶眼的大膽外型，甫上市便獲得市場好評，且接連奪下2018年紅點（reddot Design Award）、iF設計大獎、Good Design Award，內裝被評鑑為2018年度十大最佳內裝設計等多項肯定；同時，也因為Luc Donckerwolke過去曾有設計BENTLEY Bantayga等大型奢華運動休旅的經驗，因此在他帶領的設計團隊下，全新第四代The All-New SANTA FE除了承襲新世代SUV家族設計，結合辨識度極高的分離式頭燈元素之外，車格尺碼較前代更為放大，且層次感更為豐富的動感線條，十足展現The All-New SANTA FE前所未有的豪華大器格局，如此兼具高級質感的外型設計、舒適寬敞的貼心乘坐享宴與驃悍的汽/柴油動力輸出等豐富優勢，更讓The All-New SANTA FE在台上市不到一個月，迅速寫下突破350輛優異的訂單表現。

面對自己拿下「DESIGNBEST」最佳設計頭銜的肯定，Luc Donckerwolke表示，我很驕傲能獲得這個獎項並成為名人堂的一員，在我過往的職涯中，我曾為許多令人感到興奮的汽車品牌設計出令人驚豔的車款作品，現在接下HYUNDAI、KIA與GENESIS品牌設計更是絕佳的挑戰機會。對我而言到目前為止，成為車輛設計師是一段令人感到相當奇妙的旅程，而我也開始期待下一段挑戰的來到。

擁有品牌精品級定位的跨界休旅KONA，設計感十足的前衛造型，在國際間獲得許多設計大獎肯定。（南陽實業提供

全新大七人座休旅SANTA FE，外觀延續家族SUV精神，放大的尺碼與豐富的線條，讓整體更具豪華氣勢。（南陽實業提供）

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