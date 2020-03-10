因為害怕感染新冠病毒以及被隔離，美國消費者正避免接觸超市裡的新鮮水果和蔬菜，選擇餅乾、牛奶、罐裝肉和其他易儲存的包裝食品，新冠肺炎也正改變美國人的飲食習慣。

紐約連鎖超市Morton Williams的肉類和魚類部門經理維多（Victor Colello）表示，「人們像在為防空洞準備物資，或許是因為購買農產品時會觸摸到物品。 很多消費者都會考慮再三。」

芹菜、蘆筍、辣椒及蘋果等農產品的銷售數字從2月下旬開始增長緩慢，因為消費者更願意購買那些不用擔心被人碰過、又易儲存的產品，如豆類及肉罐頭。

在推特（twitter）上，有用戶表示：「沒有什麼比看到有人用手捂著嘴，一邊咳嗽一邊挑選農產品更讓人害怕的。」還有用戶稱：「我不會買農產品。還是買罐裝或冷凍蔬菜、罐裝湯、袋裝大米比較好。」

過去一個月，隨著人們對新冠病毒疫情的擔憂與日俱增，美國消費者對食品、瓶裝水、洗手液和清潔產品的儲存也不斷增加。 在一些州，衛生官員主動希望消費者多儲備食物及必要用品，以免被要求在家中自我隔離時什麼都沒有。

美國連鎖超市威格曼食品市場（Wegmans Food Markets）公共關係經理黛安娜-佩卡西（Deana Percassi）也表示，「消費者儲備紙製品和各種食品，特別是那些保存期較長的食品。」越來越多的人也在網上購物，這種需求預計還會繼續下去。

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(中時電子報)