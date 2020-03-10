北美四大職業賽會聯合聲明 限制進出球員休息室人數 11:042020/03/10 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了防疫新冠肺炎，包含NBA與MLB等北美四大職業賽會發出聯合聲明，限制進出球員休息室人員總量管制。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在全美國散開來，導致北美四大職業賽會MLB、NBA、MLS(職業足球)與NHL(職業冰球)發出聯合聲明，限制進出球員休息室的總量管制。 先前NBA已經通告所有球團，除了球隊總教練、總管、公關人員，否則其他人都不得進入球員休息室，當中包含了前來採訪的媒體記者，並且考慮在休息室外設立採訪區，球員與記者之間的採訪距離得6-8英尺。 (中時 ) #MLB #NBA #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸抗疫新職業 市場需求大爆發 04:092020/03/06 話題觀察 曾被澳籍音樂家記者採訪 蘇慧倫緊急宣布取消所有通告 13:182020/03/06 娛樂 胡志成訪遍巨星 難忘見裘莉變迷弟 04:102020/03/07 娛樂新聞 採訪音樂家遭隔離 藝文記者嘆人情冷暖 11:292020/03/08 生活 蝸居10年後安家 陸寫實劇熱播 04:102020/03/09 時尚娛樂 防疫需求 立法院擬管制記者採訪 12:042020/03/09 政治 萬年清通過SGS ISO-45001認證 今年前2月合併營收年增15.57％ 13:582020/03/09 財經 立法院抗疫 記者採訪擬實名制 04:102020/03/10 政治要聞 「這職業太好玩」 蔡康永沒想過退休 04:102020/03/10 娛樂新聞 最神秘高薪職業「引水人」 千萬年薪未必有命花 10:082020/03/10 社會 體育熱門新聞 NBA》杜蘭特與厄文聯手 艾金生黯然繳兵符 - NBA 影》張育成春訓首轟 雙安棒打天使 - 體育 新聞透視》謝淑薇失算 東奧恐落空 - 運動天地 - 中國時報 前金鶯瓊斯想打奧運！旅日後身體狀況良好 - 體育 澳媒評孫楊：史上最愚蠢運動員 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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