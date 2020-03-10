新冠肺炎疫情在全美國散開來，導致北美四大職業賽會MLB、NBA、MLS(職業足球)與NHL(職業冰球)發出聯合聲明，限制進出球員休息室的總量管制。

先前NBA已經通告所有球團，除了球隊總教練、總管、公關人員，否則其他人都不得進入球員休息室，當中包含了前來採訪的媒體記者，並且考慮在休息室外設立採訪區，球員與記者之間的採訪距離得6-8英尺。

(中時 )