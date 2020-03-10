驚喜變崩潰！一名陳姓男子為了給交往2個月的大一女友小芬（化名），一個生日驚喜，特別從台北開車到新竹，卻撞見小芬正與林姓前男友在打「復合砲」，小芬怕被抓到劈腿，還謊稱遭性侵，檢方調查後才真相大白。

據《自由時報》報導，陳男當天凌晨從台北開車到新竹的小芬宿舍樓下，然後傳簡訊「生日快樂！給妳個驚喜！我就在樓下！」，沒想到沒等到小芬下來開門，還傳來一個「救」字的訊息，他焦急回訊問怎麼了，結果收到小芬傳來「沒事」、「打錯」訊息，陳男十分緊張，於是直接進門在頂樓找到人，小芬則對陳男聲稱，遭林姓前男友性侵，逃到頂樓求救，陳男聽後氣憤地報警。

但林男辯稱，當天是找小芬談復合，對方也同意發生性行為，否認性侵。檢警調閱監視器發現，小芬與林男從宿舍外聊進房間，過程並無異狀。新竹地檢署也認為，小芬離開房間為何不跑到外面，反而逃到沒退路的頂樓求救，舉動不符合常理，因此不採信小芬控詞，對林男做出不起訴。

(中時電子報)