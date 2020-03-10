插秧機及耕耘機土塊沿路掉，用路人安全慘遭威脅。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

春天是稻作耕耘期，插秧機及耕耘機紛紛下田，但作業後易附著泥土，行駛在道路時造成土塊掉落，不僅汙染道路，連用路人的安全也慘遭威脅！台中市大甲警分局后里轄區派出所近期頻頻獲報，呼籲農友及農機代耕業者於田間作業後，先行清潔輪具，避免泥土散落道路致發生交通事故。

大甲警分局指出，后里轄區派出所近期接獲許多民眾抱怨在鄉間道路上有多處大塊泥土，多數是農機輪胎夾帶土泥掉落於路面，容易影響騎士行車安全，警方接獲通報立即趕至現場查處清除路面泥濘，同時通報業務主管機關知情。

大甲警分局呼籲，農友及農機代耕業者於田間作業後，先行清潔輪具，避免泥土散落道路致發生交通事故；如致交通事故，除依道路交通管理處罰條例之規定處罰外，將肇致民、刑事責任。

另外，農用四輪以上具動力可於道路行駛之膠輪式農機，應依農業機械使用證管作業規範，向戶籍所在之公所申請農業機械使用證及農機號牌並符合道路交通安全規則，方可行駛道路，故請農友及代耕業者配合，其同維護道路清潔及用路人行車安全，避免交通意外發生。

大甲警分局提醒，民眾若有發現農耕機邊開邊掉土堆行為，可撥打24小時免付費環保陳情專線0800066666報案。

(中時 )