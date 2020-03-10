兒福聯盟今天公布防疫生活影響大調查結果發現，延後開學兩週間，僅有6.4％的家長有申請防疫照顧假，沒有照顧資源者未申請防疫假的原因主要是防疫照顧假為無薪假，擔心影響家庭經濟、不希望拖累工作團隊，造成其他人的困擾、以及擔心工作做不完，影響自身工作進度。

勞動部說明，「防疫照顧假」為防疫應變的特別措施，雇主應配合准予符合條件者，也未強制雇主應付薪資。

兒盟調查發現，滿分10分的家長平均憂心指數中家長平均憂心指數達7.05分，甚至逾1成給滿分，最憂心的兩群人是因疫情產生的額外支出超過薪資3成的照顧者，及雇主暗示或明示表達，不願意讓員工申請防疫照顧假的家長們。

調查指出，照顧小孩的三大煩惱是不敢帶孩子到室內的遊樂場所或搭乘大眾運輸，對於孩子上學或是送托的群聚生活感到憂心，及購買不到足夠的口罩、酒精等防疫物資。近8成家長表示，有些或非常擔心幼兒送托會群聚感染，8.9％家長不敢再繼續送托，繼續送托的家長有87.2％被要求小孩要天天戴口罩。

兒盟呼籲，要讓家長有足夠天數的家庭照顧假且「敢請假」，政府應確保在停課期間，家長可請假照顧小孩，不用擔心可能因此失去工作。此外，政府應監督企業，當受僱者因停課狀況而請假，不能視為缺勤而影響全勤獎金、考績；或可參考日本政府作法，補助企業承擔請假期間的工資，讓家長可有「有薪」照顧假，且敢請假。

兒盟也指出，現行以企業為主體的減免稅額方案之外，建議政府也應研議給防疫照顧的家長享有特別的減稅措施，讓在家自行照顧停課子女的家長，能享有額外的賦稅減免，藉此減輕育兒家庭的經濟壓力；防疫期間額外支出增加，或請假而收入短少，對弱勢家庭而言負擔沉重，因此政府應適時提供扶助。

該調查為兒盟在今年2月19日至2月23日之間，針對育有0至12歲孩子的家長進行網路問卷調查，共收集到1583份有效問卷。

(中時 )