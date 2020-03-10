政院在上月底針對新冠肺炎衝擊提出600億紓困預算案，但全球疫情在過去幾天快速蔓延，經濟衝擊也持續探底，對此，國民黨立委江啟臣今質詢行政院長蘇貞昌時，質疑當初提出600億的基礎，與今天的疫情嚴重性顯然大有不同，政院是否會重新評估、調整預算案？對此，蘇貞昌不置可否，僅跳針式的回稱要對症下藥，才能立竿見影。

受新冠肺炎影響，國際油價、美股、期貨狂跌，連動台股昨日重挫344點。江啟臣今在立院進行施政總質詢時，特別就台灣要如何因應肺炎帶來的經濟衝擊，質詢蘇貞昌。

江啟臣指出，台灣面對疫情造成的衝擊有提出所謂的紓困案，但上月2月25日紓困條例通過時，中國大陸以外確診新冠肺炎的國家有33個，共2340人確診；但到了今天，增加至97個國家確診，人數達到2萬4983例，增加10倍。

江啟臣強調，當時疫情對全球經濟產生的衝擊還沒有太明顯，但今天看到疫情擴散後美國股市重挫之外，油價大跌至波灣戰爭以來的最低點，或許政府會說低油價對台灣有好處，但低油價也代表全球經濟的不穩定與萎縮。因此，面對近期以來的快速變化，政院昌出初估的六百億紓困基礎，跟今天最新情況做比較，是否有需要因地制宜做調整？

蘇貞昌說，此次疫情是十倍於SARS，但衛福部長陳時中說台灣在第一波的疫情已經挺過去；接下來，當疫情從歐美回傳到亞洲，就更是要戒慎恐懼、步步為營。

面對蘇揆答非所問，江啟臣略顯不太地說，「所以你要不要對症下藥？」蘇貞昌說，只有對症下藥，才能立竿見影，所以他在紓困條例的標準第二點，才會說要立竿見影。對此，江啟臣更不耐地說「你不要只有背準則」，結果蘇貞昌又說「我沒有背，因為這是我說的」。

江啟臣強調，立法院一定會通過紓困預算，但在內容上，面對新的衝擊，行政院有必要重新評估，「面對股市衝擊、經濟衝擊持續加大，我要求政院重新評估。」蘇貞昌最後回稱「好」，但並未多加說明。

(中時 )