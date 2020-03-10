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罷韓團體在9日將多達40萬份的連署書送往高雄市選委會，並高調預言將在百日內展開第三階段投票，預估將在6月底前進行，罷韓運動如日中天，似乎韓國瑜罷免一事避無可避。

但一位網友卻洋洋灑灑列出五點，指出關鍵，認為韓國瑜的罷免案可能不會過！第一，他認為wecare高雄太早送出第二階段的連署書了，將第三階段的投票設定在6月並不是一個正確的選擇，因為大部分北漂的學生要在7月以後才開始放假，今年又因為疫情緣故，延遲兩周開學、放假，降低最反韓的學生族群投票意願，讓罷韓三階段的投票率大減。

第二，wecare在星期一高調送出大量連署書，陣仗極大，場面震撼，但是目前為防疫期間，這種大規模的活動本應暫緩，但是罷韓團體卻反其道而行，這肯定會在一定程度上打擊他們對外的形象。

第三，高雄市選委會應該會盡快審核這40萬份連署書，並不要做出太多的刁難，惹人嫌話，更快速的審核也會讓第一點所提到的投票日期更加提早，進而降低投票率。

第四，韓國瑜市長在這段期間更要恪守本分，在市政、防疫上表現良好，發言更要有所注意，最好都是照稿念，以防有人在字裡行間挑韓市長說話的毛病，借題發揮，挑起對立。

第五，市府底下的官員也不應太過高調，不要去嗆罷韓團體，保持認真、負責的行政團隊形象，哀兵必勝！

該網友認為，只要韓市府穩扎穩打，再配合罷韓團體在時間上的錯算，這次的罷免行動，恐怕已經沒有希望了！他也呼籲，支持韓國瑜的民眾在這段期間也要忍耐，不要讓事件節外生枝。

(中時電子報)