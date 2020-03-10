王姓計程車司機前年搭載一名酒醉的酒店妹回家，他到後座強吻她並摸胸長達10分鐘，士林地院以未採到DNA等理由判決無罪，高院認定警方採集她口腔內膜樣本並非受侵犯處，依其他事證將他依乘機猥褻罪判刑6月、可易科罰金18萬，最高法院駁回上訴定讞。

前年1月20日凌晨2點，王男到台北市酒店前搭載被害女子前往捷運板南線後山埤捷運站出口下車，抵達目的地時，他見對方因酒醉竟將車輛停放路邊，進入後座坐在她左側，利用她熟睡不知抗拒之際，撫摸她的胸部、親吻她的嘴唇。

被害人察覺遭人親吻觸摸而驚醒後，見王男在她身旁，便起身與徐姓友人聯繫，由徐告知王將她載往北市捷運站出口的位置後，她才下車並與王男發生爭執，雙方鬧上警局，她控告王男猥褻。

士林地院認為，依警方採集DNA報告，驗出另一人的唾液，卻沒有計程車司機的DNA，判決王男無罪；但高院認定，警方採證位置是她口腔內膜及臉頰，採集的位置非被害人遭受侵害之處，難執此即認定她的所述不實。

高院認為，被害人受侵害後立即向友人聯絡，且王男將計程車大燈及後車燈熄滅、左右後照鏡往內縮，再從左後車門進入，並在其後座停留約10分鐘後，更將車門關閉，違背常情，改認定王男犯罪，將他判刑6月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )