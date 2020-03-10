持續活化資產並規畫切入生物醫學領域，紡織股廣豐(1416)股價一早開盤鎖漲停，掛漲停追高買單逾7.1萬張。廣豐因公告重訊昨天停止交易，重訊說明會中最亮眼的是廣豐搭上醫療的熱門題材。廣豐將聘請曾任台北市副市長、衛生局長、陽明大學校長經歷的邱文祥籌組專業顧問團隊，進行醫療產業的市場及法令可行性評估。廣豐二期開發將轉為醫療產業，也要送桃園市政府變更地目。

廣豐表示，購物中心內設醫療診所在歐美相當常見，若此案成功，將成為國內首例。廣豐H2也將出售1.1萬坪的廣豐新天地購物中心，出售後的資金將用於挹注二期發展。此出售案將在5月27日舉行的股東會中討論。

1.1萬坪的廣豐新天地購物中心，是廣豐斥資30億元在桃園八德舊廠打造，為地上6層、地下4層的百貨商場，在2017年正式營運。市場預估，廣豐新天地購物中心2019年的營收，約占廣豐整體營收八成左右。

廣豐去年營收為2.58億元，年減4.47%。在2017及2018年都發放了1.2元的現金股利。

(時報資訊)