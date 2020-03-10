永慶房屋根據實價登錄資料統計雙北市各行政區2019年屋齡五年以上的中古屋交易進行排序，台北市由內科大量就業人口助陣的內湖區拔得頭籌，新北市則是由捷運題材發燒的中和區拿下冠軍。永慶房產集團業管部資深經理謝志傑說，從雙北市中古屋交易量來看，民眾普遍較青睞大樓型物件，但若想入住精華區卻預算有限，不妨考量先從公寓類型入手，以去年交易熱區來看，公寓平均單價約便宜大樓二至三成，且除了房價較為親民外，土地持分較高、公設比低，坪數實在，用相對便宜的房價，享受到相同的生活機能，非常適合預算有限的民眾作為購屋選擇標的。

台北市交易量第一的為內湖區，謝志傑表示內湖區坐擁內湖科技園區，近來各企業總部、百貨商場相繼進駐內湖，穩定成長的就業人口支撐房市，尤其在捷運開通後，交通便捷度大大提升，加上區域內綠覆率高及擁有知名學區，區內機能齊備，是購屋族下手主因。內湖區電梯大樓平均單價約56.3萬元，熱門路段落在內湖路一段、民權東路六段、行善路、星雲街、康寧路三段、文德路一帶；公寓平均單價落在43.1萬元，民眾多偏好於購買在內湖路一段、內湖路三段、康樂街巷弄。

交易量第二由位於北市蛋黃區的中山區奪下，謝志傑說明，中山區位處市中心，房價卻相對實惠，且商品選擇多元，區內商業機能發達及擁有便捷的交通路網，為想居住於蛋黃區民眾的購屋首選。電梯大樓平均單價落在64.0萬元，民眾偏好購屋路段為明水路、松江路、林森北路、復興北路、民生東路、敬業三路及中山北路巷弄間；公寓平均單價約54.5萬元，熱門路段落在龍江路、吉林路、北安路以及松江路。

新北市交易量由中和區奪下冠軍，謝志傑分析，中和區生活採購機能便捷，有許多大型量販店，如Costco、特力屋、家樂福、大潤發，及大型百貨環球購物中心，且近期環狀線第一階段通車，未來將還有萬元大線使交通機能更加完善，吸引多數通勤族作為購屋選擇。電梯大樓平均單價為39.4萬元，民眾主要青睞路段為中正路、景平路、圓通路、中興街、中山路三段；公寓平均單價為31.8萬元，熱門路段落在中山路二段、忠孝街、連城路、景新路、興南路一帶。

交易量居次的為新莊區，謝志傑表示，新莊區受惠於機場捷運、三環三線的雙捷運優勢，大幅提升交通機能，3月也將迎來結合購物中心、影城的宏匯廣場，在交通建設更加完備、商場開發議題陸續到位下，進而強化在地生活機能，吸引許多民眾前往購屋。新莊區電梯大樓平均單價為32.0萬元，民眾較青睞購買在中平路、中正路、中港路、昌平街、新北大道上；公寓平均單價為26.9萬元，熱門路段落在中正路、天祥街、民安西路、福壽街一帶。

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