雙北市中古屋交易熱區出爐，根據永慶房屋以實價登錄資料統計，雙北市各行政區2019年屋齡五年以上的中古屋交易量，台北市由內科大量就業人口助陣的內湖區拔得頭籌，新北市則是由捷運題材發燒的中和區拿下冠軍。

台北市交易量前三名分別為為內湖區、中山區、文山區，永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，內湖區坐擁內湖科技園區，近來各企業總部、百貨商場相繼進駐內湖，穩定成長的就業人口支撐房市，尤其在捷運開通後，交通便捷度大大提升，加上區域內綠覆率高及擁有知名學區，區內機能齊備，是購屋族下手主因。

內湖區電梯大樓平均單價約56.3萬，熱門路段落在內湖路一段、民權東路六段、行善路、星雲街、康寧路三段、文德路一帶；公寓平均單價落在43.1萬，民眾多偏好於購買在內湖路一段、內湖路三段、康樂街巷弄。

新北市交易量前三名分別為中和區、新莊區、淡水區，謝志傑表示，新北市交易量由中和區奪下冠軍，謝志傑分析，中和區生活採購機能便捷，有許多大型量販店，如Costco、特力屋、家樂福、大潤發，及大型百貨環球購物中心，且近期環狀線第一階段通車，未來將還有萬大線使交通機能更加完善，吸引多數通勤族作為購屋選擇。

電梯大樓平均單價為39.4萬，民眾主要青睞路段為中正路、景平路、圓通路、中興街、中山路三段；公寓平均單價為31.8萬，熱門路段落在中山路二段、忠孝街、連城路、景新路、興南路一帶。

謝志傑表示，從雙北市中古屋交易量來看，民眾普遍較青睞大樓型物件，但若想入住精華區卻預算有限，不妨考量先從公寓類型入手，以去年交易熱區來看，公寓平均單價約便宜大樓二至三成，且除了房價較為親民外，土地持分較高、公設比低，坪數實在，用相對便宜的房價，享受到相同的生活機能，非常適合預算有限的民眾作為購屋選擇標的。

(工商 )