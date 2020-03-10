顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力科技（6591）受到新冠肺炎疫情影響，2月份整體生產及出貨天數減少，2月合併營收下滑，僅餘3555萬元，年減和月減幅度都逼近5成，受到2月營收表現不力拖累，動力科技10日股價直接開低，直接回測40元整數關卡。

動力2月份合併營收3555萬元較上月減少55.71％，年減幅度亦達到48.09％，動力科技指出，2月營收不振主要受到武漢肺炎疫情擴散影響，致公司三大廠區延後復工，拖累營收表現，不過，伴隨著疫情趨緩，東莞動利電子已於2月10日復工，東莞溙奕電子隨後於2月15日復工，江西溙奕電子亦於2月18日開始營運，推升平均稼動率來到71％，預估3月底前隨著線上人員陸續上工，平均稼動率可提升至85％，待疫情逐步獲得控制，交通運輸狀況排除後，整體稼動率可望回復正常水準，營運重回成長軌道。

動力科技表示，近期部份出貨受疫情影響出現遞延，惟公司內部趁此時機致力提升產線優化及自動化流程，提高產線彈性配置及生產效率，目前各廠區已完成產線配置更新作業，預估待大陸各地交通運輸障礙排除，上游零組件供應鏈恢復正常，及下游系統廠商客戶回補庫存需求增加，將可望帶動整體出貨量明顯提升。

展望未來，動力進一步表示，目前下游需求仍維持不變，今年下半年受惠於NVIDIA及AMD計畫推出多款採用7奈米高階製程的新世代繪圖晶片，新一波換機需求即將引爆，屆時高階顯示卡散熱風扇產品出貨比重也可望持續增加；此外，5G路由器及交換器專用散熱風扇等也規畫在今年下半年進入量產；公司將積極研發及拓展AI智能風扇等利基型散熱產品佈局；此外，江西新廠今年第一季也規畫進行試產，下半年進入量產目標不變，今年總產能可望提升逾兩成。

(工商 )