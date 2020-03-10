財政部9日公布今年2月進出口統計，我國1～2月除了對歐出口值為負成長2.1％，我對陸、美、日、東協都是正成長，成長率約在6.7％～12％，但3月後因新冠肺炎疫情影響，預估部分國別將轉為負成長。

財政部統計處長蔡美娜指出，我1～2月對他國出口表現亮眼，尤其對美國、日本出口值分別為72.4億美元、39.1億美元，雙雙創下歷年同期新高表現，主因就是我國最大出口動能的電子零組件項目表現不俗。她認為，我國1～2月多數貨類雖為負成長，但電子零組件與資通訊產品出口值創新高，進而拉抬我國前兩月出口。

以中國大陸而言，我1～2月對陸出口值為192.6億美元，較去年同期增加15.5億美元，但其中電子零組件年增22.3億美元，挽救了機械設備、塑橡膠品分別下滑2.7億美元、2.5億美元的衰退局勢。

而我1～2月對美、日出口較去年同期分別增加5.6億美元、2.5億美元，除電子零組件外，MIT的資通訊產品也深受兩大市場產業鏈青睞，其出口年增率將近20％。

此外，我1～2月對東協出口年增6.9％，主要是受惠於低基期因素，還有部分台企產業鏈移轉至東協地區，因此我對東協電子零組件、金屬製品出口年增率分別達到13.5％、17.1％。

然而，我國對歐洲受到德國製造業景氣疲弱拖累，1～2月對歐出口值僅46.2億美元，相較去年同期減少1億美元，以金屬製品、機械設備出口值減幅達13.8％以上為主因。

蔡美娜認為，雖然1～2月看似不錯，但大陸因新冠肺炎延後復工與各國疫情持續蔓延下，仍可能導致各國需求減緩，影響貿易投資等實質經濟活動。

(工商 )