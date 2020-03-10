針對新冠病毒蔓延造成的方方面面困難，在台外商銀行也參與紓困行動。匯豐（台灣）銀行的房貸、信貸、信用卡及協商客戶，在疫情期間可獲得緩繳及免收違約金及循環利息等紓困協助。星展（台灣）銀行的信用卡及貸款客戶，若有紓困需求，也可以在7月底之前提出申請。

匯豐（台灣）銀行公告表示，此次紓困對象的客戶，包括房貸、信貸、信用卡及協商客戶，如果客戶發生非自願性失業、無薪假或其他特殊情況，包括第一線醫療人員、確診患者、居家隔離／檢疫不得外出者，以及因疫情滯留無法回台者，發生還款困難的狀況，都可以直接撥打銀行客服中心電話，提出申請。

匯豐（台灣）銀行的紓困細節，以信用卡為例，受疫情影響而無法如期繳納信用卡款的客戶，提供相關證明文件資料經銀行認可，得申請緩繳帳單應付帳款3個月；另受疫情影響需自主居家隔離之持卡人，得申請緩繳帳單應付帳款1個月。緩繳期間免收違約金及循環利息。若有特殊需求，前述緩繳期經該行同意後得展延一次。

星展（台灣）銀行則提供這段期無法正常繳款的信用卡及貸款客戶，可以申請信用卡帳單的應付帳款緩繳3個月，該行表示，緩繳期間免收違約金及循環利息，亦不會因此產生繳款遲延的信用紀錄。個人貸款部份，也可以申請本金展延3個月，展延期間免收違約金及遲延利息，亦不會因此產生繳款遲延之信用紀錄。

(工商 )