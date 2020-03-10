台北市1名陳姓男子看到前女友在交友網站十分活躍，心生醋意，竟使用前女友帳戶密碼登入網站後，將女友的帳號永久刪除，案發後，前女友憤而提告，由警方循線追到陳男，經移送台北地檢署偵查，今依妨害電腦使用罪嫌將陳男起訴。

起訴書指出，陳男與前女友分手後，發現前女友繼續在交友網站交友聊天，表現得十分活躍，疑因心生醋意，而於去年7月10日凌晨1時許，陳男持母親手機上網連結至i-Part「愛情公寓」網站，在未經前女友授權允許下，擅自輸入前女友的帳號密碼登入。

陳男使用前女友帳號登入後，隨即點選永久刪除帳號功能，將前女友帳號刪除， 事隔1小時後，即當天凌晨2時許，前女友上網欲連結愛情公寓網站時，卻發現無法登入，經電詢客服人員後，才發現遭人冒名侵入刪號，於是報警偵辦，循線查獲陳男涉案，北檢今依《刑法》無故輸入、刪除他人帳號密碼罪嫌起訴陳男。

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(中時電子報)