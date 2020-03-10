福建泉州鯉城區的欣佳酒店7日發生倒塌事件，事前酒店被拿來作為新冠肺炎觀察點，以集中隔離觀察從省外進入人士。搜救隊昨（9日）深夜傳來好消息，透過生命探測儀發現一對母子，歷經將近3小時的搶救，2人終於在52小時後被救出，隨即送往醫院觀察。

綜合陸媒報導，昨晚8點多搜救人員透過生命探測儀發現一對母子，不過母子二人被沙發死死壓住，而且救援通道被鋼構件、樓板和各種雜物層層阻隔，搶救有一定的難度，為了避免二次坍塌，消防員出動角磨機、切割機、液壓鉗等小件設備，小心翼翼地展開破拆。

搶救期間，消防員不斷地向裡頭喊話，確認受困者的生命跡象：「身體情況怎麼樣？」小男孩則用他清脆的聲音回覆：「很好！有水喝。」向消防員表示自己意識仍是清楚的，而這段時間搜救隊也不斷輸送生理食鹽水以及食物給母子倆。

越靠近受困者，救援的難度就越高，空間僅能容納一名消防員隻身作業，徒手清理木板、磚塊、鋼筋等障礙物，一寸一寸開辟救援通道，費時3個小時，母子倆終於在晚上11點07分被救出，儘管受困長達52小時，2人顯得相當虛弱，不過值得慶幸的是，他們的生命體徵平穩。

據了解，截至今早6點50分，酒店內還有12人受困等待救援，目前已救出59人，另外有16人救出時無生命跡象、2人送醫搶救宣告不治，共18人死亡。

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(中時電子報)