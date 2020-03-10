Google 今日在台舉辦「Google Play 新服務在台發表」線上記者會，宣布在台灣推出「Google Play Points」服務。由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，這是 Google 第一次在台以線上直播方式舉辦記者會，由 Google 台灣總經理林雅芳回顧 Google Play 在台灣的發展史後，宣布在台啟動 Google Play Points 全新服務。

Google 台灣總經理林雅芳指出，Android 是全球最受歡迎的行動平台之一，目前已滿 12 歲，開發者可以透過平台觸及全球 190 國家的使用者。當前使用中的 Android 的裝置達到 25 億台，Google Play 月活躍用戶則達到 20 億。過去 12 個月期間，全球 Google Play 應用程式累積下載量 1160 億次。在台灣，Google Play 則是已推出 9 年，自 2016 年起，台灣 Google Play 都一直是全球表現最優的前五大市場。

根據 Google 台灣總經理林雅芳說明，台灣是繼日本、南韓、美國之後，全球第四個推出「Google Play Points」服務的市場，只要是在 Google Play 上的所有消費(包含應用內購，但是開發商提供的訂閱服務因為付款機制不同，不計算在內)、租借/購買電影、電子書、遊戲、應用程式等，都可以累積 Google Play Points，在台推出此計畫除了想要回饋使用者ㄓ外，也期待將行動市場推往下一個階段，也讓開發者能獲得更多實質回饋，共生共榮。

針對 Google Play Points 計畫 Google Play 產品行銷經理劉明維的說明如下：

一、如何獲得：提供三種方法可以累積。(1)Play Store 上任何消費都可以累計；(2)透過 Google 與跟特定開發者合作，下載指定特定應用程式也可以獲得 Google Play Points；(3)每周也會提供點數特惠活動，更快速累積 Google Play Points。

二、如何使用：方法有三，(1)應用程式/遊戲內商品可用點數兌換；(2)跟特定廠商與開發者合作，提供點數可以兌換的優待券；(3)Play Point 可以兌換為 Google Play 抵用金，等於 Play Store 上的消費金。兌換比例是每 100 點等於新台幣30元 Google Play 抵用金，兌換後也有一年使用期限。

三、會員等級與福利：共有五個等級、等級越高累積點數的速度就越快。對應表格如下，達到新一等級的累積點數後就會自動升級，並且適用該等級的累點標準。但如果在會員等級一年期之間，沒有持續累積達到等級標準，是會有降級制度。使用者可以每周五回到 Play Points 點數頁，選擇「獎勵」頁面來獲取當周獎勵。

Google Play Points 點數計畫的點數累積方法。(摘自記者會直播畫面)

Google Play Points 點數計畫透過 Play Store 即可加入。(摘自記者會直播畫面)

Google Play Points 點數計畫的會員等級制。(摘自記者會直播畫面)

Google Play Points 今(10)日日起在台推出，不限 Android 版本，只要手機中有 Play Store 商店，用戶年滿 13 歲就可以一鍵免費加入(在 Google Play Store App 點選菜單鍵，就可看見)。而由於 Google 是漸進式推送新服務，預計本周內所有台灣用戶都可以看見此功能。而為了鼓勵消費者加入，上線登錄首一周期間內，任何 Google Play 消費接可以獲得 3 倍 Play Points 點數回饋(包含電影以及電子書消費)。

根據 Google 台灣的說明，目前 Play Points 點數系統並沒有跟 Google 硬體產品間進行兌換的計畫(無法兌換 Pixel 手機或是 Chromecast 等等硬體產品)，但是 Google One(雲端儲存空間)購買服務因為也是由 Google Play 進行付款，因此計入 Play Points 點數回饋計畫。目前 Google Play Points 也沒有跟台灣其他點數機制互換的規劃，若有進一步計畫將會陸續公布。

(中時電子報)