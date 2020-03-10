日前一位高雄地方媽媽到連鎖商場購物，賣場陳列情趣用品，該名母親被國中生兒子拿著情趣按摩棒問「怎麼用」，氣炸向消保會投訴。消保會向高雄社會局反應，社會局查訪確認為真，將依《兒少法》開罰。不過律師林智群卻認為，媽媽亂檢舉已經很糟糕了，更糟糕的是，主管機關還隨著起舞亂罰一通，呼籲「請韓市長注意一下嘿！」。

消保會接獲一名母親投訴，表示連鎖生活用品百貨陳列情趣用品，國中兒子拿著按摩棒到她面前問：「媽媽這怎麼用？」，讓她氣憤投訴。高雄市社會局查訪發現投訴為真，已請店家立即下架，後續將依《兒少法》第43條第3項「任何人均不得販賣、交付或供應違害兒童及少年身心健康之物質或物品」之規定裁處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

律師林智群在臉書表示，「其實要學習的是家長啦！如果這世界上你沒辦法解釋的事情都要消失，那要消失的東西可多了！」，「小孩在小7看到保險套，問你怎用，你沒辦法回答，難道就要便利商店不賣保險套嗎？小孩問你月蝕是怎麼發生的，你沒辦法解釋，可以叫月亮消失嗎？真正應該消失的應該是你自己吧？！」。

回到法律層面，林智群認為《兒少法》第43條規定的是「禁止商家販賣有害身心健康之色情、猥褻物品給小朋友…但商場有賣按摩棒給小朋友嗎？」

他認為「沒有的話，主管機關有什麼可以罰的呢？媽媽亂檢舉已經很糟糕了，更糟糕的是，主管機關還隨著起舞亂罰一通，高雄市政府法務單位的法律專業能力似乎有所退步，請韓市長注意一下嘿！」。

林智群更另外發文調侃：「其實媽媽生氣的點是她買1000寶雅賣500⋯⋯」。

(中時電子報)