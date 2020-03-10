高雄市長韓國瑜大選失敗後，回高雄面臨罷免，目前罷韓連署已破50萬，韓正處於政治生命最大危機！對此，韓粉憂心不已。有一個韓粉打抱不平，直言韓國瑜是個大公無私之人，到底錯在哪裡？有韓粉就回應，「錯不應該當高雄市長」！

有韓粉在粉專《韓國瑜蔚藍中華守護聯盟》臉書分享一段Youtuber比特王影片表示，有一位挺韓支持者娓娓道來為何支持韓國瑜的原因，該支持者直言，在韓國瑜任北農總經理時，他看到當時韓和民進黨台北市議員王世堅大戰時，那時韓國瑜說公司賺這麼多錢，為什麼不給員工獎金，犒賞他們時，他就被韓吸引了，因為他感受到韓國瑜大公無私，不為自己，照顧下屬，這是非常難得的，這樣的人格和品性讓他讚賞，那時他就相信韓不會去做損人不利己的事，所以從韓選市長到總統，他都力挺到底。

該支持者直言，在選前，他都認為韓國瑜一定會當選，雖然他知道國民黨內有些問題，但票開出來，也如他所選前所預測，但他最不能夠接受的事，當選舉那天開票結果出來，有一個國民黨議員居然在電視說，誰叫韓國瑜要出來選總統？這句話讓他當時在家裡就破口大罵，這議員還算是人嗎？在這種時候，這個節骨眼還這樣落井下石！

該支持者更反問，到底韓國瑜做錯了什麼？他請大家把手放在良心上，請問韓國瑜做錯了什麼？大家說韓錯了，請大家跟他說韓錯在哪？而且那時候國民黨除了韓國瑜，還有誰可以出來選？

對此，韓粉感嘆，「是因為他打到了民進黨的七寸，還有國民黨的改革路線，所以才有小孬孬們要除去他，將他視為眼中釘肉中刺，拔除他」、「做錯不應該當高雄市長，高雄只配放煙火」、「欲加其罪，何恐無詞，趕盡殺绝，不擇手段」、「在民進黨的台灣價值教育下已沒有是非公義了」！

網友留言。（摘自韓國瑜蔚藍中華守護聯盟臉書）

(中時電子報)