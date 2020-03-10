虎尾科大教授洪政豪。（教育部提供）

屏科大教授陳福旗。（教育部提供）

北科大教授賴炎生。（教育部提供）

教育部今天公布第二屆「國家產學大師獎」得獎名單，有虎尾科大教授洪政豪、台科大教授陳生金、屏科大教授陳福旗及北科大教授賴炎生等4人獲獎。教育部原訂2月25日進行頒獎表揚，因應新冠肺炎疫情，將延後擇期舉行。

「國家產學大師獎」評選重點，除被推薦人需長期從事產學應用實務外，也需將其產學成果或技術致力於專業人才培育上，且有實質的產出，並對產業實務及對技職專業人才培育有重要影響力，採擇優嚴選。

這次獲獎的洪政豪，自1985年進入國立雲林工業專科學校(原國立虎尾科技大學前身)，專精於磨潤學肌理，建構介面為接觸創新理論，應用於各產業機臺與元件性能突破、智慧化檢測及生質潤滑劑製成，並組成跨校產學合作團隊，解決跨領域問題，也同時解決產業技術問題。部分研發成果已商品化，有效提升產業競爭力及產值。

陳生金鑑於台灣2／3面積屬於山地或高山，又遭受地震及颱風威脅，因此長期投入鋼結構之技術研發及應用，提出鋼結構相關法規及設計施工準則，提升鋼結構產業，對建築物及公共安全貢獻良多，擁有多項鋼結構專利為重要建築(如：臺北101大樓)及工程所採用，也與中國鋼鐵公司產學合作建立鋼結構研發中心，並有耐震測試臺場域，為鋼結構產業貢獻而努力。

陳福旗長期致力蘭花遺傳育種變異分析及新品種等研究，申請多項新品系品種權通過審查，技術提供國內多家具規模蝴蝶蘭公司，增進蘭花產業發展，無菌播種技術研發，提高播種及種苗生長效率，降低栽培成本，有效提高產品周轉率，達到穩定產量出口等產業效益。

賴炎生從事技職教育達30餘年，長期投入變頻驅動器及高性能伺服馬達驅動器創新技術研發，針對國內工具機、機器人及電源進行產業輔導，解決產業問題，以馬達驅動及電源等面向進行產學合作研發，解決產業實務問題，以建立本土自主核心技術為己任，為提升國內電源與驅動器產業加值而努力，並兼顧實務創新與學術發展。

(中時 )