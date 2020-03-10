滯留湖北台人的包機，預計今天晚間將分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，共兩架包機返台，總人數控制在470人出頭。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院接受總質詢前表示，為了讓武漢國人同胞回來，政府用盡心力，一直堅持弱勢優先、防疫優先、量力而為，持續不斷溝通漸漸有共識。陸委會主委陳明通也證實，目前仍在緊密協商中，但知道人數約4百出頭。

陳明通在立院接受質詢時表示，我方立場就是量力而為、穩紮穩打，這一波順利的話，會再研議下一波，但這次人數就是四百出頭而已。

至於是否分今、明兩天送回台灣？陳明通說，對，規劃是這樣，但確定時間還在談。至於細節，蘇貞昌說，基於尊重，「不要先給他講」，一旦確定，會再由疫情指揮中心指揮官宣布，「等安全返抵國門，才是我們最大的努力，應該今天會比較好了。」

據了解，此次武漢台人返台狀況，將以兩架航班運送滯留台人。華航班機約10日晚8時許抵台，隨後東方航空另一架包機，則於11日凌晨0時許抵達桃園機場。兩架班機間隔僅4小時。

(中時 )