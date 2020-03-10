台東醫院高規格消毒。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

新冠肺炎疫情延燒，衛福部台東醫院的環境消毒從1月份開始大動作展開，包括民眾經常停留或接觸的病房、診間、檢驗室、洗衣間、電梯車廂、樓梯間等等一律全面消毒，甚至連院外水溝都投放氯錠抑制細菌，讓民眾百分百安心。

台東醫院總務室主任王敏釗說，鑒於SARS病毒在醫療院所傳播是起源於1位洗衣工的前車之鑑，1月份起台東醫院加強清潔人員進出的雜物間、器材室和各式手推車的消毒，要求符合規定的環境防治廠商特別著重。

承辦消毒業務的員工張桂華剛剛生產回到工作崗位，用媽媽的心態評估民眾就診的流程，對接觸密度高的候診座椅、醫護經常使用的活動隔簾、員工廁所甚至護理師更衣間都周詳考慮，「當了媽媽真的會特別關心BABY的清潔消毒，不管是吃的用的，就是用這樣的心態在規劃今年的院區消毒」。

張桂華透露，其實依照台東縣衛生局的規定，只要每3個月消毒1次就是合格，但她從5年前開始就改為每2個月1次，在單數月全院消毒，頻率達到以往的2倍；「他是把醫院當成自己家，隨手打掃總比1年1次大掃除輕鬆吧？跟廠商溝通他們也認同這樣的觀念」她說。

院區消毒工作同時包括成功分院，甚至連院外的排水溝渠都投放氯錠抑制細菌，頂樓的冷卻和飲用水塔也同步清潔；這位新手媽媽握拳表示：「要讓所有空間通通乾淨！」

(中時 )