你能想像未來的金融運作模式嗎？金融科技FinTech正扭轉了消費者原有的金融行為，也顛覆了傳統金融業的運作模式，台灣金融研訓院院長黃崇哲最近撰寫了一本新書《鄉民的金融科技能量包》，強調以淺顯易懂的文字，從生活型態轉變為出發點，帶領一般讀者入門了解金融科技的新名詞與新花樣。

台灣金融研訓院院長黃崇哲，本身為國立台北大學都市計畫研究博士，專長在於財政規劃及都市發展，擔任台灣經濟研究院BOT研究中心主任時，為台灣汙水下水道以及高鐵等BOT案貢獻良多，之後擔任宜蘭縣財政處長，還成功翻轉宜蘭財政，來到台灣金融研訓院擔任院長時，曾因過往的專業背景而出版過《公民財政》一書，之後有感於「金融科技」可能會衝擊既有的金融體系、且可能讓社會大眾理解金融科技對生活的影響，特別引進外國作者Brett King《BANK 4.0》中文版出書，同時創辦金融科技創新基地「芬恩特創新聚落（Fin and Tech Innovation Village）」讓金融業者能有串接金融科技的場域，並舉辦第一屆以及第二屆台北金融科技展FinTech Taipei，創下數萬人參觀紀錄。

從古老的希臘歷史來觀察，金融行為最早可能來自於三千多年前古希臘城邦的「海事借貸」，不僅僅讓人們能更便利從事貿易、外匯結算，同時也能處理戰時物資，也衍伸出銀行和金融商的角色，人們將錢放在金融商，金融商也可放貸給需要錢的人，這樣的交易過程慢慢衍伸出人們對於金融業者的信任感。

在社會經濟發展過程中，金融業需稱職扮演資金中介角色，善盡財務供應鏈的社會責任。因銀行的資產與資源主要來自於社會大眾的信賴與支持，金融機構的重要企業社會責任，即是妥善運用社會資源，有效發揮影響力，促進經濟及金融穩定。

黃崇哲認為，身為金融產業一分子，近來充分感受到金融科技成了當紅的名詞，但金融科技最直接的受惠者，其實是金融服務使用者，也就是廣大的社會群眾，但消費者是否曾困擾，到底該怎麼跟周遭的親朋好友分享何謂金融科技？就像風靡一時的大家來挖礦，殊不知背後運用的正是金融科技關鍵技術之一的區塊鏈。

隨著金融科技所提供的快速搜尋管道增加，改變了每個人的偏好習慣，甚至扭轉了原有的金融行為。金融的長相雖然隨著時間而不同，卻都有著相同的精神，即是為了實現美好、可觸及的夢想而存在。

也許很多人記得超強電腦AlphaGo連續打敗韓國知名圍棋選手，卻不知道人工智慧還可以幫消費者做機器人理財。然而除了這些提升金融服務品質的種種好處之外，金融科技是否也存在看不見的盲點與迷思？黃崇哲這本新著作《鄉民的金融科技能量包》，就是想要透過鄉民們的金融科技聊天術，輕鬆讓大家更了解金融科技。

本書分章討論區塊鏈、人工智慧、保險科技及智慧理財四大熱門話題。例如讓區塊鏈一舉成名的「比特幣」，真的是一種貨幣嗎？其實並不是。但有這麼一陣子，由於比特幣帶動區塊鏈討論熱潮，因此不論國內外媒體與政治人物，都隨時要講上一點區塊鏈，不乏有很多敘述認為區塊鏈是「劃時代的創新」，會產生無比的新應用，但是區塊鏈所想要解決的問題，絕大多數都已經有既有的服務，消費者若是更了解這些虛擬貨幣，或許也不容易被這些新名詞所迷惑或者欺騙。

很多新的金融科技名詞也許很酷炫，透過此書可以讓你更了解金融科技背後的真正樣貌，就如同某些財經雜誌曾以「我的理專不是人」作為標題，講的並非是對理專的抱怨或控訴，而是凸顯出全新的一種金融服務型態。你能想像未來的金融運作模式嗎？或許很多消費者對金融科技很陌生，但隨著金融科技所提供的快速搜尋管道，陸續改變了每個人的偏好習慣，甚至於完全扭轉了原有的金融行為。這本書將從生活型態轉變為出發點，帶領一般讀者入門金融科技，黃崇哲期待或許哪一天讀者也能透過金融科技創造出新的金融夢想。

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