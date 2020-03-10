凌巨2月營收月減19.05％ 11:222020/03/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨（8105）公告2019年2月份自結合併營收總額為4.52億元，較前一個月減少19.05％，較去年同期增加0.62％。累積今年1至2月合併營收為10.11億元，較去年同期減少14.07％。 凌巨深圳廠在2月11日復工、昆山廠在2月13日復工，由於2月工作天數大減，影響出貨表現，造成2月營收下滑。 (工商 ) #凌巨 #月營收 #日復工 #總額 #較前 也許您會感興趣 推薦閱讀 宏普建設二月營收衝5.31億元 年增達5倍 14:402020/03/06 財經 《業績-電機》崇友2月營收，大增近3成 15:062020/03/06 財經 《電腦設備》群光2月營收達42.8億元，中國廠區復工順利 15:062020/03/06 財經 疫情拖累下游開工、運輸 台塑四寶2月營收聯袂續跌 15:422020/03/06 財經 氣立2月營收雖衰退 市場預期3月挑戰新高 09:332020/03/09 財經 《業績-生醫》杏一2月營收年增逾35％，再創同期新高 10:002020/03/09 財經 《業績-汽車》AM產品銷售強勁，東陽2月營收年增近15％ 10:002020/03/09 財經 疫情衝擊 瑞儀2月營收腰斬 11:292020/03/09 財經 台驊投控2月營收減16.93％ 子公司台灣空運營收增7.62％ 21:522020/03/09 財經 《業績-半導體》併購效益ing，光罩前2月營收增48％ 10:512020/03/10 財經 財經熱門新聞 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 即時 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 即時 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 15分鐘夭折 陸股史上最慘熔斷曝光 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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