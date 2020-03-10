凌巨（8105）公告2019年2月份自結合併營收總額為4.52億元，較前一個月減少19.05％，較去年同期增加0.62％。累積今年1至2月合併營收為10.11億元，較去年同期減少14.07％。

凌巨深圳廠在2月11日復工、昆山廠在2月13日復工，由於2月工作天數大減，影響出貨表現，造成2月營收下滑。

(工商 )