獨家！華航包機預計12:00桃機起飛

滯留湖北台人第二批包機，在雙方協商一個多月後，終於有了進展，今（10）日晚間分別由台灣華航和大陸東方航空執飛，共兩架包機返台。據了解，華航包機中午12點將從桃園機場出發，湖北台人收拾好行李，集合出發前往機場。

8日滯留湖北台人就陸續接到通知，可以打包行李，這幾日就可以回到台灣，也提醒台人到醫院做核酸檢測，為登機做準備，避免爭議。據了解，目前可以上機的民眾，檢測皆沒有問題。

在湖北的台灣人已經陸續打包行李，今日上午六點就起床準備搭遊覽車到指定地點集合，出發前往機場。

今日晚間兩架包機返台，華航班機約晚間8點半抵台，東方航空則於11日凌晨0時左右抵達桃園機場，座位採間隔方式，每班包機總人數控制在200人左右，其中包含台灣提出的121人優先名單。

此次包機將比照第一班包機模式，「弱勢優先、疾病優先」，若登機前有發燒症狀，則不能登機，且全程需配戴口罩。台人下機後，先在台灣飛機維修公司機棚進行防疫檢查，沒有症狀者，將被分送往集中檢疫場所進行隔離檢疫14天，若有症狀者，則後送醫院的負壓隔離病房採檢治療。

(中時電子報)