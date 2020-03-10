對23歲、已治療不孕症長達3年的艾拉（Valeriya Pashko）來說，政府全額負擔體外人工受孕（IVF）的費用，是最新的好消息。主因是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在1月的演說時表示，提高生育率是最優先事宜，希望出生率人從現在的1.5%，到2024年時上升至1.7%。

1991年蘇維埃瓦解時，俄羅斯的人口是1億4830萬人，2010時只剩1億4290萬人，現在雖然增加到1億4600萬人，但2019年1月至10月就減少26萬人，且根據推估，2035年時將減少400萬至1200萬人，數字不低。

在俄羅斯，不含提供精子及卵子的體外人工受孕費用，1次約10萬盧布（約新台幣4萬1千元），已經超過平均月收入的3倍。雖然成功機率只有30%，但一年能增加2%的新生兒出生率。俄羅斯聯邦衛生部希望未來能將體外人工受孕的件數，從2016年的4萬6千件，在2024年提高到9萬件。

俄羅斯法律對於女性生育的權利保護非常先進，對於生育補助沒有年齡限制，就算是單身及未婚女性也沒有關係。原因之一是俄羅斯在2010年人工流產數高達150萬件，2018年時雖然減少到56萬7千件，但當年出生人數也只有160萬人，為了增加人口，俄羅斯政府煞費苦心。

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(中時電子報)