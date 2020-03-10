2名與美國總統川普有過密切接觸的美國國會議員，因曾暴露在冠狀病毒之下宣布自我隔離。對此，白宮表示，川普並未和患者長期密切接觸，未接受病毒檢測，他的身體健康。

美國共和黨籍聯邦眾議員柯林斯（Doug Collins）6日曾在美國疾病管制暨預防中心（CDC）總部與川普見面並握手。柯林斯表示已接獲通知，他在2月底「美國保守政治行動會議」（CPAC）年度會議中接觸過的一位人士，現已驗出2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）陽性反應。

曾與川普共乘空軍一號專機的另一名眾議員蓋茨（Matt Gaetz）也宣布已自我隔離，因為他接獲相同的通知。蓋茨辦公室推文表示，蓋茨今天接受檢測，預料很快就會有結果。

儘管柯林斯與蓋茨兩人都未出現病徵，但由於兩人近日都曾與川普有過近距離接觸，引發外界對川普是否可能遭受傳染的擔憂。

對此，白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）晚間發出聲明表示，川普並未接受武漢肺炎病毒檢測，因為他沒有與任何武漢肺炎確診病例長期保持密切接觸，也沒有任何症狀。川普身體健康，他的醫師會保持密切觀察。

葛里向也表示，根據美國疾管中心目前的指南，醫療專業人員會依據患者症狀與接觸史做出是否需要檢測的決定。

(中央社)