包括台灣高檢署檢察長在內的檢察長人事案，終於經行政院核定，交接典禮將在13日上午舉行，不過在新冠疫情升溫下，將朝向縮小規模舉行，至於是否戴口罩防疫，法務部將與籌辦執行的高檢署研商，做好防護。

這一波總共有17位檢察長進行交接，分別是高檢邢泰釗、台北周章欽、新北王文德、桃園王俊力、台中毛有增、台南葉淑文、高雄莊榮松、橋頭洪信旭、新竹郭永發、南投張曉雯、雲林洪家原、屏東黃謀信、台東陳松吉、花蓮俞秀端、澎湖李嘉明、金門張云綺、連江張介欽。

(中時 )