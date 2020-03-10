疫情下布達 檢察長周五交接 11:242020/03/10 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢察長交接典禮將在周五舉辦。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 包括台灣高檢署檢察長在內的檢察長人事案，終於經行政院核定，交接典禮將在13日上午舉行，不過在新冠疫情升溫下，將朝向縮小規模舉行，至於是否戴口罩防疫，法務部將與籌辦執行的高檢署研商，做好防護。 這一波總共有17位檢察長進行交接，分別是高檢邢泰釗、台北周章欽、新北王文德、桃園王俊力、台中毛有增、台南葉淑文、高雄莊榮松、橋頭洪信旭、新竹郭永發、南投張曉雯、雲林洪家原、屏東黃謀信、台東陳松吉、花蓮俞秀端、澎湖李嘉明、金門張云綺、連江張介欽。 (中時 ) #檢察長 #交接 #高檢署 #疫情 #郭永發 也許您會感興趣 推薦閱讀 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 北京引導輿論 抗疫獲階段性成功 04:092020/03/08 焦點新聞 避免台灣脫鉤東亞整合 04:102020/03/09 論壇廣場 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 社論／當川普口氣愈來愈像武漢官員 04:102020/03/09 時論廣場 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 本世紀最大經濟挑戰來了 04:102020/03/10 時論廣場 社會熱門新聞 詭異309 嘉義市蘭潭、香湖公園一日2死 - 社會 女公務員分手後…「八爪椅激情片」瘋傳全球 前男友GG了 - 社會 搶避險 日圓飆3年新高 金價上看1800美元 - 社會新聞 - 中國時報 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 疫情下布達 檢察長周五交接 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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