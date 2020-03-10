王母看到女兒平安當場感動落淚，直呼幸好警方積極尋找。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市一名精神不穩的王姓女子，日前與家人發生爭吵後獨自外出，由於未帶手機又找不到回家的路，迷途4天後，在僅僅1公里遠處的超商前遭巡邏警方發現，家屬感動落淚向警方致謝，直說警察真是人民保姆！

清水警分局表示，明秀所副所長張佑誠、警員郭福臨3日晚間22時，巡邏時發現路邊有一名女子穿著與轄區失踨人口相似，且獨自徘徊在超商前，於是主動上前關心，沒想到以M-PLICE行動電腦查詢後，竟是2月29日所受理的失蹤人口。

由於王女出門時未帶手機又找不到回家的路，自失蹤以來這幾天都在外流浪沒有住處，幸好員警主動關心，才在距離王女住處約1公里遠的超商前找到她。

經了解，王姓女子因精神不穩，平時與父母家人同住，由於當天與家人發生爭吵後，自行外出離家，沒想到就這樣迷了路，家人也在外找尋好久，由於天氣寒冷，母親擔心她安危，請求警方協尋。

王母看到女兒平安當場感動落淚說，幸好警方積極尋找，否則不知道女兒什麼時候才能回家，整整擔心4天，終於可以鬆一口氣放下心中的大石頭，真的謝謝辛苦的警方。

(中時 )