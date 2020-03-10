新北市八里區台北港一艘「騏龍」貨輪昨(9)晚8時許進港時，不明原因撞到領港船「永華6號」，導致領港船破了大洞、翻覆，28歲李姓船員及58歲楊姓船長因此落海，警消及海巡獲報後，雖將李姓船員救上岸，但送醫後宣告不治，今（10日）上午8時許在碼頭附近尋獲楊姓船長遺體，不幸已明顯死亡。

據了解，肇事「騏龍」貨櫃輪為註冊香港籍，昨晚領港船至港外引導貨輪入港卸貨，由60歲的陳姓引水人登上貨輪後，指引貨輪入港，不料貨輪接近港口時，突猛力撞上領港船，造成領港船翻覆，船身更破了一個大洞，楊姓船長及李姓船員當場墜海。

警消及海巡人員獲報後，立即出動淡水隊10065艇、3572艇及桃園艦警備小艇，於台北港內搜尋，昨晚9時55分，先將領港船移到岸際東16碼頭，並於船艙發現李姓船員，但已無生命跡象，緊急送往淡水馬偕醫院搶救後，仍宣告不治。

昨日深夜天氣突然惡化，下起大雨，導致海象不佳，搜救更加困難，但艦艇仍抓緊黃金時間，來回港區持續搜救，今凌晨也調派大型吊車，將翻覆的船隻吊上岸，上午8時許，救難人員在碼頭附近尋獲楊姓船長遺體，不幸已明顯死亡，目前陳姓引水人仍在製作筆錄，詳細事發原因，須待進一步釐清。

(中時 )