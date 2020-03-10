台灣人權促進會等公民團體今（10）日於立院中興大樓召開記者會呼籲，樂生園區入口的懸空陸橋設計不良，導致院民要迴轉8次、旋轉630度垂直急升，應重新規劃檢討。

今日除人促會外，其他公民團體包括青年樂生聯盟、台灣蠻野心足生態協會、人權公約施行監督聯盟、及時力立委邱顯智都到場聲援。

位於新北市新莊區的樂生療養院，是百年前台灣第一間痲瘋病院，當時世人因對痲瘋病不了解，認為無藥可治，所以強制病患進駐樂生，絕對隔離，國民政府來台後延續隔離政策，直到1961年才廢止，但已至今仍有高齡7、80歲院民居住。

蠻心足專職律師蔡雅瑩表示，樂生園區入口的懸空陸橋設計不良，包括整體的「樂生園區整體發展計畫」，都應該由環評主管機關先做環評，而衛福部未送環評就搶先施工，根本是不尊重人權的行為。

邱顯智表示，從日治時代起的錯誤政策，導致許多不該被關在園區的人，就被關了一輩子。依現代公衛思維來看，證明國民政府來台後繼續施行錯誤的政策，導致許多長者賠上一輩子青春。

邱顯智說，為了要讓這些斑斑血淚被載入歷史，避免錯誤再次發生，所以才會催生樂生人權園區，保障人權。但人權園區的設計卻沒有考量到院民的意見及實際狀況，根本是莫名其妙。

(中時 )