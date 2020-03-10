受到新冠肺炎疫情延燒影響，國際半導體產業協會（SEMI）在最新報告中，下修今年全球晶圓廠設備支出預估，預期將年增約3%，呈現緩慢復甦態勢，預期下半年較為明朗。

在台積電（2330）與美光（Micron）投資推動下，SEMI預估，台灣今年設備支出將近140億美元，將居於全球之冠，估2021年設備支出可能下滑5%，並掉至全球第3位。

台積電今年資本支出預期將創新高，達150到160億美元。台積電去年資本支出上修到150億美元新高，看好5G驅動未來幾年的需求，公司今年資本支出八成會用在建置包括3、5、7奈米先進製程，也帶動台灣成為今年全球晶圓廠設備支出市場之冠。

SEMI表示，冠狀病毒（COVID-19）的爆發已經侵蝕了2020年中國大陸的晶圓廠設備支出，但預計今年中國大陸的設備支出仍將增長5%左右，估逾120億美元，並在2021年成長22%，達到150億美元，主要是三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）、中芯與長江存儲帶動。

SEMI預估，韓國在三星與SK海力士投資推動下，今年設備支出估將成長31%，達到130億美元，將居全球第2位，2021年將再成長26%，並躍居全球之冠。

SEMI預期，今年上半年全球晶圓廠設備支出可能較去年下半年暴跌18%，是影響今年晶圓廠設備支出緩增3%的主因。隨著經濟回溫，下半年可望回升。SEMI看好2021年全球晶圓廠設備支出可望大幅成長，並將創下歷史新高紀錄。

(時報資訊)