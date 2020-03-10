周一美股三大指數創下2008年金融危機以來最大單日跌幅，五大科技巨頭市值單日蒸發3216億美元，其中蘋果公司就占了近三分之一跌幅。

蘋果周一股價重挫7.9%，市值跌掉約1000億美元。受新冠病毒疫情影響，今年2月蘋果在中國的智慧手機銷量跌破50萬支，較2019年2月銷售127萬支的成績大幅衰退。

微軟、臉書與Alphabet均下跌逾6%，亞馬遜跌5.3%。這五大科技股是標普500指數上個月站上歷史新高的主要功臣，如今重挫亦對美股大盤造成巨大衝擊。

國際油價暴跌與新冠肺炎疫情持續擴散全球，加深全球經濟將陷入衰退的擔憂，周一美股崩跌，一度觸發1987年「黑色星期一」崩盤後設立的熔斷機制，終場道瓊工業指數重挫7.79%，標普500指數大跌7.60%，那斯達克指數跌7.29%。

標普500指數僅9檔成分股收高，但沒有任何一家是科技股。科技股全軍覆沒，以IT服務公司DXC Technology跌17.81%、威騰電子（Western Digital）跌13.39%，跌幅領先。非標普500指數成分股的特斯拉重挫13.57%。

(時報資訊)