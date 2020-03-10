正值新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，如何正確洗手、配戴口罩，避免前往群聚場合，降低被感染風險，是防疫單位強力宣導的觀念。除了透過以上方法來防疫，如何為經常接觸的物品妥善消毒也是關鍵之一。其中，每個人可說是時刻不離手的手機，也是病毒棲息的溫床。蘋果稍早之前更新了官網，提供了如何正確消毒 iPhone、Mac、鍵盤等蘋果設備的指南，蘋果用戶一定要詳閱啊！

根據衛生福利部的嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)的網頁，新冠肺炎的傳染途徑「高度懷疑可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液而增加人傳人之感染風險。」因此如何清潔日常生活中我們經常使用的物品，就很重要。而對於清潔 iPhone，蘋果經銷商Studio A 先前便提醒，千萬不要用75％的酒精擦拭手機表面。這是因為大多手機都會在表面塗抹保護膜，酒精擦拭會破壞這曾保護膜，未來會讓指紋或油漬更容易沾附上去，而且螢幕也會加速老化，甚至螢幕嚴重損壞還會出現斑塊、花屏、變色等嚴重後果。

不過妥善的清潔手機仍舊是防疫的一大要點，蘋果稍早之前更新了官網，提供的清潔蘋果設備的詳細指引，其中由於不同代 iPhone 的製作工藝不同，清潔方法也有別。舉 iPhone 11 系列為例，iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 採用高級霧面質感玻璃，而 iPhone 11 系列相機周圍則有霧面質感玻璃還有磨光玻璃陪襯。若要清潔 iPhone 11 系列，建議需要：(1)拔掉所有連接線，並將 iPhone 關機。(2)請使用柔軟、微濕、不起毛絮的布（例如拭鏡布）。(3)請使用柔軟、不起毛絮的布沾點微溫的肥皂水。並避免讓手機上的開口進水，且請勿使用清潔產品或壓縮空氣。

若是有清潔其他款式 iPhone 或是蘋果電腦、周邊的需求，可參考蘋果官網的詳細說明。

(中時電子報)