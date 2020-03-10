新冠肺炎疫情延燒，防範群聚造成感染風險，台中市長盧秀燕10日在市政會議表示，如果疫情造成擴大，社福機構不排除減少或關閉，全市四百多個社福據點，關門很容易又沒責任，但年輕人外出工作，阿公、阿嬤長輩乏人照顧，將讓弱勢更加弱勢，目前台中疫情相對平穩或緩和，還能撐、還能處理，就不會讓社福機構輕易關門或減少。

盧秀燕表示，台中市四百多個社福據點，幫助無法照顧長輩的年輕人，還有需上班的子女，在沒有時間照顧父母或阿公、阿嬤時，由養護機關提供照顧、課程與醫療。

若發生情擴大情形，有人建議市府應關閉社福機構，避免造成群聚感染，盧秀燕說，如果關閉或減少社福機構，輕鬆沒事又簡單，但對長輩而言，長期到社福機構賴以活動的課程被迫停止，將造成弱勢更加弱勢。

面對疫情壓力，盧秀燕強調，還能撐、還能處理時，就不會讓社福機構輕易關門，會全力作好防疫作業，目前負擔照顧長輩責任的社福機構，繼續防疫作業、照顧醫療和養護作業。

(中時 )