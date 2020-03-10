中共總書記習近平10日抵達湖北省武漢視察，這是在疫情爆發後他首次赴武漢。

大陸央視、人民日報等官媒報導，10日上午，習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。

(旺報 )