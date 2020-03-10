習近平抵達武漢 考察防疫工作、慰問醫護人員 11:372020/03/10 旺報 陳君碩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共總書記習近平10日抵達武漢視察防疫工作。圖為習日前在北京視察防疫工作。(取自中國政府網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共總書記習近平10日抵達湖北省武漢視察，這是在疫情爆發後他首次赴武漢。 大陸央視、人民日報等官媒報導，10日上午，習近平乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，看望慰問奮戰在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。 (旺報 ) #武漢 #工作 #習近平 #幹部 #湖北省 也許您會感興趣 推薦閱讀 習、川、蔡的乾坤八卦 04:092020/03/06 論壇廣場 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 港媒：習近平擬訪武漢 料先赴金銀潭醫院 11:442020/03/06 兩岸 菲律賓新冠肺炎確診數增至6例 宣布紅色警戒 17:152020/03/07 國際 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 新冠病毒來自美國？台大學者：台灣4株病毒來自大陸武漢 16:412020/03/08 生活 湖北各機場將復航？武漢機場：提前準備 09:302020/03/09 兩岸 12套機器人全天候服務 陸首個智慧方艙醫院項目交付 10:232020/03/09 兩岸 「感恩共產黨」引譁然急撤文 湖北書記改口：感謝武漢人 11:422020/03/09 兩岸 兩岸熱門新聞 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 兩岸 美股跳樓 川普推特：不會有事的！別信假新聞 - 兩岸 習近平抵達武漢 考察防疫工作、慰問醫護人員 - 兩岸 - 旺報 習近平：中國共產黨是孫中山最忠實繼承者 - 兩岸 疫情爆發以來 習近平今日首抵武漢考察 - 兩岸 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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