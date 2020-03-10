前台師大UBA朱姓女球員，去年7月受友人之託照料友人愛犬Kiwi時，因心情不好，對Kiwi摔踢出氣，造成Kiwi送醫，事後台北市動物保護處介入調查，將朱女依違反動保法送辦，另朱女向台師大自請處分，並被禁賽。不過，台北地檢署認為Kiwi因傷勢未達重傷害程度，不構成動保法刑責，10日將朱女不起訴。

去年7月，北市動保處受理1起動物虐待傷害案件，李姓飼主因愛犬愛寶（Kiwi）疑似遭朱姓友人、台師大UBA女球員於住家社區中庭摔踢，造成犬隻腦震盪以及腹腔出血，住院治療。

李姓飼主指控，因朱姓友人多次邀請愛犬Kiwi至住處玩，因此在她上夜班前，將Kiwi交由朱女照顧，約定下班後將Kiwi帶回。不料Kiwi回家後精神狀況不佳，且頭部腳部有多處傷口，將牠送醫，發現Kiw有站立不穩，無法縮瞳等腦部受損症狀，肝指數飆升、頸部另有疑似咬傷傷口，另有大範圍瘀傷，前腳腳掌破皮，懷疑朱女涉嫌虐待Kiwi。

警方調閱監視器發現，朱女疑在社區走道重摔Kiwi，並有踢犬舉動，李姓飼主並在《Dcard》上PO文指「朱姓女大生才剛踏進社區就迫不急待地對Kiwi施暴，抓著胸背帶在空中甩、重摔在地、狠扯牽繩、踹狗等。」甚至難過地說「無法想像Kiwi在接下來進到她家後的5個多小時受了多少恐怖遭遇……」。

事後朱女坦承，因心情不好才會對Kiwi出氣，已向台師大自請處分，校方也發出聲明，指她已被禁賽，也不排除會將她退隊處分。

全案移送北檢偵辦後，檢方認為Kiwi的傷勢，尚未達肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失的程度，不構成動保法刑責，今將朱女不起訴。

(中時 )