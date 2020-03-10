9上市營建股鼎固-KY（2923）昨（9）日晚間公布108年股利，將大手筆配發，擬配息2.23元， 將創下掛牌上市八年以來最大手筆紀錄，估計現金殖利率高達9.69％，今（10）日一開盤股價即氣勢如虹，應聲大漲逾6％，開出大紅盤。

鼎固今盤中暫收在23元，上漲0.55元，漲幅2.45％，表現明顯優於大盤，躍居為營建股盤面焦點。

鼎固2019年獲利大幅飆高，主要是首季有處分北京鼎固子公司股權獲利挹注，衝高單季每股純益衝上4.74元，加上無錫別墅新案交屋貢獻，使得全年獲利大幅攀升，累計前三季就大賺90億元、年增達14倍，EPS達5.2元。

法人估計，鼎固去年全年獲利將大幅提高。

鼎固-KY昨天董事會決議配發2019年度現金股利，每股達2.23元，為2012年掛牌上市八年以來的最大手筆紀錄。 鼎固董事會也決議，訂於六月30日召開股東會。

(工商 )