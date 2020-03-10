隨著民眾對於公共衛生安全愈趨重視，紛紛減少外出消費及娛樂的頻率，更帶動宅經濟不斷發燒。為了讓民眾可以輕鬆打造舒適且富娛樂性的居家空間， Epson，趁勢推出EF-100WATV／EF-100BATV自由視移動光屏 – Android TV升級版（組合優惠價2.98萬元），內建Netflix、YouTube、Google Play Movie等影音串流App可立即觀看，用戶更可直接下載自己喜愛的Android TV 專屬App，同時支援Android手機鏡射功能及Google語音助理，搭配隨處可投的大畫面體驗。 針對親子族群，Epson與專為小朋友量身設計多螢數位的學習平台—「FunPark童書夢工廠」合作，即日起至指定電商通路購買EF-100WATV／EF-100BATV自由視移動光屏 – Android TV升級版，限時加碼再贈送FunPark童書夢工廠季卡，提供每月超過500本的互動電子童書，讓在家學習也成為了一項娛樂。

Epson EF-100WATV／EF-100BATV搭載3LCD雷射投影技術，具備2,000流明的彩色與白色亮度，不用將室內燈光全部關閉，也可以擁有清晰鮮豔的超大畫面，為孩子打造高畫質、低藍光的數位影音學習環境，大幅降低孩子在長時間觀看的情況下，對眼睛造成疲勞的可能性。輕巧便攜的特色，更可隨時配合家中孩子的活動範圍調整投影位置，在家打造專屬於新世代孩子的學習環境。

(工商 )