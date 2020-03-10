新冠肺炎對各行各業帶來衝擊，包括企業在房地產租賃及資本市場的策略皆受影響，高力國際近期發表評估報告認為，假設疫情在今年上半年達到高峰並出現拐點，預期亞太地區房地產市場有望在2020年下半年出現反彈。

高力國際台灣董事總經理劉學龍分析，台灣零售業、餐飲業與旅館業因民眾減少外出短期衝擊深，已有業者實施無薪假、調整營業時間或加大線上線下整合力道度過疫情，此波疫情將造成營運業者品牌大洗牌。

對投資市場而言，上半年投資人觀望心態濃厚，恐拉長商用不動產交易期，所幸市場利率仍低，投資人依然尋找機會，預期下半年疫情控制後，可望反彈。

劉學龍強調，在租賃市場方面，預期今年上半年企業租戶的擴編或增租計畫可能放緩，所幸台北市今年新增供給有限，不至於對市場造成太大衝擊，在搬遷難度增加的情況下，預期原址續約將為主要選擇。

而亞太地區方面，房地產若在下半年開啟復甦契機，中國以物流、數據中國以物流、數據中心最被期待，香港、新加坡則以飯店最具反彈機會，至於澳洲則以辦公室及工業地產的投資機會最佳。

其中受到該疫情衝擊最大的中國，已有部分資金短缺的業主在不動產售價具有更彈性的空間，此舉其實已為長期投資者提供逢低買入的機會；至於香港，高力國際預計將在今年第二季回升，投資者有機會從價格調整中獲益並購置打折資產，目前香港有待反彈的物業包括分層辦公樓，以及蛋白區的辦公樓和酒店，價格已將高點修正3成。

香港面臨急劇衰退，尤其租金下跌，高力國際預測今年香港辦公樓平均租金將下降8%，市區中環則預期修正13%。高力國際亞洲研究執行董事安德魯-哈斯金斯(Andrew Haskins)表示，目前疫情帶來的經濟壓力，包括多數國家境內的各類大型活動取消、並提出旅行禁令，以及強制居家辦公等，導致上半年辦公室租賃需求減少，若從具備彈性以及靈活辦公空間的租戶的角度來看，其實可趁此機會簽訂更有利的租約。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)