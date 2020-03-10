好市多開賣炸雞。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗分享區》）

好市多最近推出「和麥當勞超像的炸雞」，消息一曝光就引發網友熱議，直說要立刻奔去買，老饕們也紛想簡單料理方式，半夜想吃也可以。

網友在臉書社團《好市多商消費經驗分享區》貼文分享，買了「紅龍冷凍香脆炸雞」，超好吃，完全不輸麥當當！幸好當下就直接抓了兩包，下次還會回購。並補充，此款是「熟炸雞」，可以用烤箱、氣炸鍋、油鍋加熱即可吃。

貼文一出，隨即引發熱議，不少網友紛紛留言，「立馬奔去買」、「紅龍沒有失望過」、「之前在食品原料店買的，不同包裝但都是紅龍炸雞，多汁倒是還好，但口感真的95%的麥脆雞」、「這樣晚上不會寂寞了，鄉下沒有熊貓只能靠自己」、「許個願希望能出辣味的」。

有網友貼心分享料理撇步，「可以氣炸，而且完全不需要退冰；烤箱則需先退冰，以免外面烤熟了，裡面還冷的」。其他網友也補充，自家的氣炸鍋是設定180度15分鐘，好了翻面再炸15分鐘就可出爐。

(中時電子報)