今年前兩月，受疫情影響，一些城市的土拍市場停止交易或者延期，部分房企的資金鏈面臨壓力，綜合來看，1到2月大陸全國300城土地市場供需同時回落。據中國指數研究院近日公布的數據顯示，前兩月大陸全國受監測的300城市推出住宅用地規畫建築面積1.17億平方公尺，較去年同期大幅減少19.4％，成交規畫建築面積0.84億平方公尺，大幅下降32.8％，整體市場供求均低位運行。

《經濟參考報》報導，由於前兩月大陸土地市場分化，熱點城市土地價格仍然高位運行，綜合前兩月土地成交價格來看，300城市成交樓面均價為每平方公尺5226元（人民幣，下同），比去年1月至2月上漲了37％。

綜合前兩個月來看，儘管300城市土地推出面積整體下滑，導致成交面積也出現了下降，然而優秀房企對房地產市場的未來發展仍充滿信心，今年以來，部分城市土地市場相對仍然火爆。

克而瑞地產研究中心分析師謝楊春指出，從房企所獲取的地塊來看，主要以一線城市的優質地塊、二線核心城市和經濟基本面良好的三四線城市為主，且成交溢價率並不低，這顯示出目前大陸土地市場存在一定的競爭情況，開發商對於城市、土地的選擇也有較強的共性認知，對於預判前景良好的城市和地塊願意投資。

針對未來的土地市場趨勢，謝楊春預測，隨著疫情影響逐漸消退，土地市場可能會在政策扶持和供應增加的雙重利好下迎來拿地小高峰，屆時將有更多房企加入土拍大軍。不過，企業拿地仍需謹慎，在保證地塊盈利空間的基礎上，選擇基本面良好、有產業和人口支撐城市更能長遠發展。

(旺報 )