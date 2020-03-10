新北市中和警分局模擬偵詢特殊模式。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局模擬偵詢特殊模式。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情持續擴散，員警作為基層防疫的第一線，除了配合市政府衛生、民政機關針對「居家隔離」及「居家檢疫」列管個案發放智慧科技輔助手機、夜間時段就擅離住居所之「居家隔離」及「居家檢疫」予以勸返居家外，在打擊犯罪時，一樣不容一絲鬆懈。

新北市中和警分局模擬偵詢特殊模式，針對罹患、疑似罹患、居家隔離、居家檢疫等四個對象涉及刑事案件，於戶外隱蔽處所設置「臨時防疫偵詢處所」，倘第一線員警盤查犯罪嫌疑人，輸入M-POLICE時，發現對象符合上述四種特定人士時，即依照防疫標準SOP，先將對象留置於現場，要求犯嫌配戴口罩、執勤人員亦著口罩、防護衣再對犯嫌實施體溫檢測，即時聯繫地方衛生機關派遣救護車協助接送至偵查隊臨時防疫偵詢處所製作偵詢筆錄，並於偵詢後立即請示檢察官後續解送事宜，且於訊詢後徹底消毒。

警方表示，設立臨時防疫偵詢處所需於室外通風處設置，且新增多支夜間照明及通電設備並與犯嫌保持2公尺以上，中間加增2片透明隔板，旁架設錄影監視設備及員警戒護防止脫逃，而此項偵詢處所具有通風佳、隱蔽性良好、防止民眾見狀恐慌的優點外，重點是可以避免病毒於室內環境中持續擴散，也保護第一線員警的身體健康安全，兼顧維護治安與健康，同時要求員警執勤時保持警戒、常洗手、量體溫及勿摸口鼻，以確保防疫無漏洞。

(中時 )