清明連假將至，新北市長侯友宜今早指示民政局，因應大批掃墓人潮做好防疫計畫；民政局表示，除了宣導線上祭拜以外，新北市19座公立納骨塔將採人流管制，民眾需配合工作人員量測體溫，未配戴口罩或發燒者不得進入，戶外搭棚空間也會設桌供民眾祭拜。

新北市民政局表示，疫情持續延燒，新北市各公立納骨塔及新北市軍人忠靈祠清明法會，往年多在清明節前後幾週辦理，今年將延後至秋季期間，或待疫情結束後再辦理，清明節當日會由各區區長主祭，替民眾像向先人表達敬意與追思。

新北市公立納骨塔將採人流管制，民眾需配合工作人員量測體溫。（許哲瑗攝）

民政局殯葬管理處長黃秀川說明，新北市共19座公立納骨塔，掃墓期間將實施人流管制，民眾進入時需配戴口罩，並配合工作人員量測體溫，未配戴口罩或發燒者不得進入，並呼籲民眾憑弔不久留、儘可能改在戶外棚架空間祭拜，每個戶外供桌都會拉開距離，各公所也會加強環境消毒，每日至少1次以上。

黃秀川表示，公墓為戶外空間，雖不強制管制，但掃墓人潮較多時，仍建議民眾配戴口罩，各區將於3月21日前完成除草；私自納骨塔部分，新北市共有23座，已發文給殯葬設施工會，要求比照疾管署措施做好防疫工作。

新北市民政局表示，新北市電子追思系統建有19個公立納骨塔及植存者資料，電腦畫面都是現場拍攝，讓人身如其境，並包含「線上追思」及「線上祭拜」兩部分，民眾如忘記帳號及密碼，也設有簡易的查詢方式，只要知道姓名及性別即可使用，相關資訊可至新北市清明服務網查詢，鼓勵民眾採線上追思，盡量避免人潮聚集。

(中時 )