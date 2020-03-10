桃園航勤公司等官股企業更換董座，行政院長蘇貞昌表示，蔡英文總統一再要求用人唯才。據了解，蔡英文總統與蘇貞昌每周至少見面一次，會就政策和人事廣泛溝通，總統府發言人丁允恭表示，總統與院長就用人唯才的原則進行討論很自然。

這波官股企業人事異動，遭外界解讀為回歸專業，避免政治酬庸。對此，黨政人士表示，只要是人才，具有專業，政府用人從來沒有限制「誰能用誰不能用」，也不會有所謂排除政治人物的問題，最重要的是「能否適才適所」。

他說，這次桃園航勤公司、華儲公司董座等人事異動，主要是任期屆滿，並沒有拔除「誰的人馬」的問題。

至於未來國營事業和內閣人事，黨政人士表示，蔡英文總統和蘇貞昌院長，兩人每周至少會有一次的會面，雙方也會就最近和未來的政策及人事問題等，提出來廣泛交換意見，最近交換比較多的是新冠肺炎防疫相關政策問題。

他說，蔡英文總統一直以來的用人原則就是「用人唯才」，也相當尊重行政院長的人事權，這點從過去到現在都沒有改變。

(中時 )