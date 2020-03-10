籃網兩天前無預警地拔掉總教練艾金生的兵符，外界盛傳厄文是逼走艾金生的幕後黑手，籃網總管隨即出面否認，但美國知名記者查拉尼亞在今天驚爆，艾金生丟掉烏紗帽的最主要原因是杜蘭特與厄文聯手，艾金生最終只能黯然下台。

籃網季前花了巨資延攬杜蘭特、厄文與狄安卓喬丹，希望能在本季大展手腳，可惜杜蘭特因傷整季報銷，厄文同樣受到傷勢所擾只能打打停停，狄安卓喬丹則是無法融入球隊，戰力大打折扣，導致籃網目前戰績29勝34敗，雖暫居東區第七，但勝率低於五成，球團無法接受，加上不少球員質疑艾金生的帶兵風格，由厄文和狄安卓喬丹為首的幾名大將帶頭造反，艾金生只好收拾包袱走人。

查拉尼亞指出，籃網上周在球員休息室開了一場會議，當中部分老將認為丁維迪必須打得更兇悍，更有球員直接點名批判丁維迪與狄安卓喬丹，原本不發一語的杜蘭特突然開口，他認為所有人都要改變打球習慣和態度，球隊必須建立起爭冠文化。

查拉尼亞表示，杜蘭特與厄文遲遲無法接受艾金生的指揮調度，其他球員也和艾金生漸行漸遠，籃網在蒐集所有訊息後決定開除艾金生。

艾金生交出兵符後，籃網由助理教練雅克沃恩暫時帶兵，第一個受惠者就是狄安卓喬丹，前場與公牛對戰中獲得先發上陣機會，11分、15籃板、4助攻、3阻攻，是近期表現最優異的一場戰役。

(中時 )