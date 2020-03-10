大陸央視報導，大陸國家主席習近平10日上午乘飛機抵達新冠肺炎疫情重災區湖北省武漢市，考察湖北和武漢新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。看望慰問奮戰在一線的廣大醫務工作者、解放軍指戰員、社區工作者、公安幹警、基層幹部、下沉幹部、志願者和患者群眾、社區居民。這也是疫情爆發以來，習近平首度前往重災區武漢探視考察。

根據大陸國家衛生健康委員會官網10日通報的數據，截至3月9日24時，新冠肺炎新增死亡病例17例，累計死亡3,136人；新增確診病例19例，累計確診8萬754例。

湖北省身陷本次疫情核心重災區，武漢更是自1月23日封城以來，至今尚未解除封城令。受疫情影響，湖北也尚未進入全面復工復產階段。根據湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部2月底的公告，為鞏固防疫效果、阻斷疫情傳播，湖北省企業最快要到3月11日復工。習近平趕在復工前一日前往武漢探視，更是引起外界關注。

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