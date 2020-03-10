打頭陣！ 台鐵南港站今啟用紅外線測溫 11:482020/03/10 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為台鐵南港站設置的紅外線熱顯像儀及動線規劃。（圖／台鐵局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵局今（10）日表示，因應新冠肺炎防疫升級，即日起在南港站測試新裝設之紅外線熱顯像儀，並進行人員教育訓練，經顯像儀量測體溫超過攝氏37.5度的旅客，台鐵局將以額溫槍複測，並告知該旅客實測之體溫，如果旅客有需求，也會主動提供口罩。 台鐵局表示，預定3月底前於旅運量較大的車站，包含基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站等20個車站，陸續配置第一批（32台）紅外線熱顯像儀，進一步提升防疫準備。 (工商 ) #台鐵 #南港 #台南 #紅外線熱顯像儀 #台鐵局 #生活 #防疫 #量體溫 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 廟會考驗防疫 各區長剉咧等 04:102020/03/06 地方新聞 佳尼特基金會助防疫 清淨機、額溫槍送南市偏鄉小校 16:062020/03/06 生活 新北市防疫期間 取締酒駕不打折 16:262020/03/07 社會 疫情拉警報 領袖抱頭燒 04:092020/03/08 財經要聞 竹市防疫聯合演練 陳時中肯定 04:102020/03/08 地方新聞 北市防疫旅館首上線 柯P推手冊「讓業者按圖索驥」 11:242020/03/08 政治 向醫護致敬！台鐵便當外送專案明上路 20:302020/03/08 財經 守護移工 走動式防疫雙語宣導 04:102020/03/09 地方新聞 預防社區感染 桃園防疫不野蠻 04:102020/03/09 地方新聞 疫情來襲 富邦人壽保戶免驚 04:102020/03/10 生活新聞 生活熱門新聞 獨》「北區最大」2層樓迪卡儂入駐三重 年底開幕帶100以上職缺 - 生活 口罩實名制改網購很方便？ 網掲超大漏洞：累死郵差 - 生活 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 不是口罩？美國人瘋搶「防疫神物」：可用30年 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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