台鐵局今（10）日表示，因應新冠肺炎防疫升級，即日起在南港站測試新裝設之紅外線熱顯像儀，並進行人員教育訓練，經顯像儀量測體溫超過攝氏37.5度的旅客，台鐵局將以額溫槍複測，並告知該旅客實測之體溫，如果旅客有需求，也會主動提供口罩。

台鐵局表示，預定3月底前於旅運量較大的車站，包含基隆、汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、屏東、宜蘭、花蓮及台東站等20個車站，陸續配置第一批（32台）紅外線熱顯像儀，進一步提升防疫準備。

(工商 )